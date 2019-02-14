Порошенко во втором туре проигрывает Зеленскому и Тимошенко – КМИС

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Четверг, 14 февраля 2019, 13:38

Во втором туре президентских выборов нынешний глава государства Петр Порошенко проигрывает лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и шоумену Владимиру Зеленскому, который в свою очередь побеждает Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 31 января по 10 февраля 2019 года, передает "Интерфакс-Украина".

В паре Порошенко-Тимошенко нынешний президент набирает 18,9% (Тимошенко – 27%).

Зеленскому во втором туре Порошенко проигрывает, набирая 18,1% (Зеленский – 39,6%)

В паре Порошенко – Бойко первый из них получает поддержку 23% респондентов, второй – 20,2%.

При этом Тимошенко (22,2%) проигрывает во втором туре Зеленскому (35,5%).

Если Тимошенко во втором туре встретится с лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко, она победит с 25,6% голосов при 21,7% у Гриценко.

В паре Тимошенко – Бойко лидера "Батькивщины" поддержит 29,8% опрошенных, а последнего - 16,3%.

КМИС провел всеукраинское исследование общественного мнения по заказу клиента методом личного интервью-опроса 2007 человек, проживающих в 134 населенных пунктах всех регионов Украины.

Опрос не проводился в оккупированном Крыму, а в Донецкой и Луганской областях его проводили только на территории, подконтрольной украинскому власти. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Второй тур президентских выборов в Украине пройдет в апреле 2019 года, если ни один из кандидатов на выборах 31 марта не наберет 50% голосов избирателей.

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Темы: Порошенко Тимошенко Зеленский выборы президента 2019


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