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Россия заявляет, что Асад и Ле Пен приедут в оккупированный Крым

Четверг, 14 февраля 2019, 14:29

Президент Сирии Башар Асад и лидер французских ультраправых Марин Ле Пен приедут в оккупированный Крым на Ялтинский международный экономический форум.

Об этом заявил в четверг журналистам сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров, информирует российское агентство ТАСС.

"Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую возглавит Марин Ле Пен, и Сирийская Арабская Республика, которая будет представлена ​​Башаром Асадом. Сергей Аксенов сделал ему приглашение, когда мы там были, и получили подтверждение о его визите", - сказал Назаров.

Ялтинский международный экономический форум пройдет в оккупированном Крыму с 17 по 20 апреля.

Ранее сообщалось, что дети Башара Асада якобы отдыхали в оккупированном Крыму. Об этом он рассказывал российским депутатам.

По информации Reuters, оккупированный Крым уже поставляет зерно в Сирию.

Также Назаров заявлял, что большая делегация европейских политиков, в частности из Германии и Австрии, приедет в апреле в Крыму.

Европейская правда

Темы: РосcияКрымоккупацияСирияФранция
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