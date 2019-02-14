НАТО в этом году серьезно активизирует военное присутствие в Черном море – Полторак

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Четверг, 14 февраля 2019, 16:36

НАТО в этом году значительно активизирует военное присутствие в Черном море.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак по итогам встречи с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе 14 февраля.

"Почти ежемесячно в украинские порты будут заходить как постоянные группировки кораблей НАТО, так и ключевых союзников, чтобы проводить совместные учения с ВМС для усиления их возможностей", - отметил он.

По словам Полторака, союзники высоко оценили прогресс в выполнении Украиной нового закона о нацбезопасности.

"Встреча прошла очень конструктивно. Все союзники приветствуют евроатлантические стремления Украины, которые были закреплены в изменениях в Конституцию Украины", - сказал министр.

"Все страны отмечают необходимость усиления сотрудничества с Украиной. Все, кто был на саммите, настаивают на возобновлении работы официальной Комиссии Украина-НАТО, что позволит существенно нарастить масштаб диалога между НАТО и Украиной", - сказал он.

Особое внимание партнеров будет направлено на помощь ВМСУ и воздушным силам Украины, добавил он.

Европейская правда

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Темы: НАТО Черное море Керченский пролив


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