На Донбассе под обстрел боевиков попала аварийная бригада

На территории Попаснянского района Луганской области под обстрел боевиков попала аварийная бригада "Луганского энергетического объединения", которая пыталась восстановить свет для жителей района.

Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба "ЛЭО" в Facebook.

"Работы по ремонту линии энергоснабжения были немедленно прекращены, сотрудникам пришлось покинуть опасное место устранения аварии, ведь это угрожало жизни каждого", - отметили на предприятии.

Отмечается, что никто из сотрудников в результате происшествия не пострадал.

"Несмотря на все договоренности и присутствие зеркального патруля ОБСЕ, обстрел с вражеской стороны начался в 11-30", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, без света пока остаются более 300 потребителей.

Отмечается, что следующие работы запланировано на 15 февраля, но после того, как боевики предоставят гарантии о безопасности.

Сообщается, что 13 февраля на территории района в результате боевых действий произошло повреждение линии ВЛ-6кВ ПС "Золотое-2" -ТП 425.

Были обесточены 6 трансформаторных подстанций, 5 из которых находится на балансе "ЛЭО", 1 ТП -насосной станции шахты "Золотое".