На Донбассе под обстрел боевиков попала аварийная бригада

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Четверг, 14 февраля 2019, 16:43

На территории Попаснянского района Луганской области под обстрел боевиков попала аварийная бригада "Луганского энергетического  объединения", которая пыталась восстановить свет для жителей района.

Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба "ЛЭО" в Facebook.

"Работы по ремонту линии энергоснабжения были немедленно прекращены, сотрудникам пришлось покинуть опасное место устранения аварии, ведь это угрожало жизни каждого", - отметили на предприятии.

 

Отмечается, что никто из сотрудников в результате происшествия не пострадал.

"Несмотря на все договоренности и присутствие зеркального патруля ОБСЕ, обстрел с вражеской стороны начался в 11-30", - говорится в сообщении. 

 

По данным ведомства, без света пока остаются более 300 потребителей.

Отмечается, что следующие работы запланировано на 15 февраля, но после того, как боевики предоставят гарантии о безопасности. 

 

Сообщается, что 13 февраля на территории района в результате боевых действий произошло повреждение линии ВЛ-6кВ ПС "Золотое-2" -ТП 425. 

 

Были обесточены 6 трансформаторных подстанций, 5 из которых находится на балансе "ЛЭО", 1 ТП -насосной станции шахты "Золотое".

Украинская правда

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Темы: Донбасс обстрел


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