ООС: Боевики били по украинским военным из запрещенного вооружения

В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей семь раз обстреливали позиции украинских войск, при этом 6 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-служба Объединенных сил.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции ООС из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески.

Кроме того велся обстрел из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП - около поселка Опытное.

По данным ООС, в районе населенного пункта Верхнеторецкое боевики били из минометов калибра 120 мм, а вблизи Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Сообщается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север", в районе населенного пункта Зайцево враг обстреливал украинских защитников из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов, а у хутора Свободный - с автоматических станковых гранатометов.

В ООС отметили, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Там добавили, что подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.