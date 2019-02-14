Brexit: новое поражение правительства Терезы Мэй в парламенте

Палата общин парламента Великобритании отклонила подход правительства Терезы Мэй к реализации выхода страны из Евросоюза.

Против планов правительства выступили 303 депутата, за – 258.

Голосование в парламенте было символическим и предполагало, что Палата общин "вновь заявляет о своей поддержке" стратегии Brexit, которую она поддержала в ходе голосования в прошлом месяце.

В том голосовании депутаты призвали заменить так называемый "запасной механизм" для ирландской границы на "альтернативные механизмы", а также заявили о своем несогласии с идеей выхода без соглашения.

Сегодня депутаты также отклонили предложение Шотландской национальной партии продлить процедуру выхода как минимум на три месяца.

Великобритания продолжает переговоры с ЕС о внесении изменений в соглашение о Brexit и после их завершения 27 февраля будет проведено еще одно голосование в Палате общин.

Напомним, на прошлой неделе после встреч в Брюсселе британский премьер заявила, что намерена обеспечить выход страны из ЕС согласно запланированным срокам.

В официальном совместном заявлении по итогам переговоров говорится, что ЕС и Великобритания продолжат переговоры по поиску решений для выхода из тупика вокруг соглашения о Brexit.

Однако в ЕС отмечают, что новых переговоров по соглашению не будет.

Европейская правда