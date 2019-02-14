Лига Европы. "Динамо" вырывает ничью в матче 1/16 финала в Греции

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Четверг, 14 февраля 2019, 22:03
sport.ua

Киевское "Динамо" сыграло вничью 2:2 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Пирее с местным "Олимпиакосом".

Греки уже на 10-й минуте открыли счет в матче. Ахмед Хассан после ошибки защитников "Динамо" сместился в угол вратарской и пробил Дениса Бойко - 1:0. Через несколько минут "Олимпиакос" мог удвоить счет после того как Кендзера отдал пас назад на Бойко, и после удара Костас Фортунис мяч попал в штангу.

Динамовцы отыгрались на 27-й минуте. После паса с фланга Томаша Кендзеры в центр штрафной Виталий Буяльский пробил сильно по центру ворот - 1:1. Для киевлян это был первый удар в створ ворот "Олимпиакоса".

На 42-й минуте хозяева забивают второй гол в ворота "Динамо". У Жиля Диаша получился классный удар в верхний угол ворот Бойко с метров 27-ми - 2:1.

Во втором тайме обе команды не особо форсировали игру в атаке и моментов у обоих ворот не было.

На 70-й минуте Виктор Цыганков бил с нескольких метров в угол ворот, но мяч парировал Жозе Са. В ответной атаке греки едва не забили третий гол, но Даниэл Поденсе не попал в пустой угол ворот "Динамо".

На последних минутах греческий "Олимпиакос" пропустил атаку киевлян. На 88-й минуте после скидки головой от Цыганкова Беньямин Вербич ударом с ходу пробил метров с 12-ти в угол ворот греческой команды - 2:2.

Ответный матч пройдет через две недели в Киеве.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол Греция


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