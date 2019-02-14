На Донбассе 46 человек эвакуировали из "серой" зоны

В Донецкой области у КПВВ "Майорск" были эвакуированы 46 человек из "серой" зоны.

Соответствующее решение принял командующий штаба операции Объединенных сил Сергей Наев, передает представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в Facebook.

"По решению командующего штаба ООС генерал-лейтенанта Сергея Ивановича Наева, 46 человек из серой зоны эвакуированы, на данный момент люди проходят процедуру оформления на КПВВ "Майорск". Все службы вышли в ночное время, чтобы помочь и защитить наших граждан Украины. В очередной раз провокация оккупантов не прошла", - отметил он.

По информации Лисянского, из-за боевиков 46 человек остались на ночь в "серой" зоне у КПВВ "Майорск". Боевики пропустили их за 10 минут до закрытия украинского пункта пропуска.

Лисянский добавил, что подобную провокацию боевики ОРДО сделали 6 декабря.