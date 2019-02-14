Лига Европы. "Шахтер" в меньшинстве отвоевал ничью в игре с "Айнтрахтом"

Донецкий "Шахтер" завершил вничью первый матч 1/16 финала Лиги Европы с немецким "Айнтрахтом".

Поединок, который проходил в Харькове завершился со счетом 2:2.

Уже на седьмой минуте поединка немецкая команда повела в счете. После подачи стандарта Мартин Хинтереггер пробивал головой и Андрей Пятов не удержал мяч в руках, который закатился за линию ворот - 0:1. "Шахтеру" удалось быстро отыграться. За две минуты Жуниор Мораес удачно подставился под защитника "Анйтрахта", падая в штрафной, и судья назначает пенальти. С 11-ти метров Марлос пробивает в угол ворот "Айнтрахта", сравняв счет в матче - 1:1.

Через две минуты "горняков" ждал неприятный сюрприз. Тарас Стапаненко умудрился за стартовые десять минут получить две желтые карточки и оставил "Шахтер" в меньшинстве.

Немецкая команда, получив количественное преимущество имела не один момент еще в первом тайме, чтобы увеличить счет в игре, а дончане в основном оборонялись.

На 50-й минуте после удара Филиппа Костича счет стал 2:1 в пользу гостей. В следующие десять минут "Айнтрахт" имел еще несколько возможностей, чтобы забить третий гол, но "Шахтер" выручал Пятов.

На 62-й минуте проход Исмаили по центру штрафной завершился ударом, но уже "Айнтрахт" спасает вратарь Трапп. Через пять минут "горняки" сумели отыграться. После паса в штрафную от Мораеса Тайсон ударом в одно касание отправил мяч в угол ворот "Айнтрахта" - 2:2.

До окончания поединка у немецкой команды было по меньшей мере три момента, чтобы выиграть эту игру, но "Шахтер" сумел выстоять в меньшинстве.

Ответный матч пройдет через неделю во Франкфурте.