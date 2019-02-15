В РФ заявили, что продолжат транзит газа через Украину "при конкурентных условиях"

Россия допускает продление транспортировки газа через Украину после 2019 года, если ей будут предложены конкурентные условия.

Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Российского инвестиционного форума, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что сторонам также надо урегулировать споры в судах.

"В этом смысле не добавляют оптимизма те заявления, которые мы слышим от наших украинских коллег, что они готовы выставлять все новые и новые штрафы", - заявил министр.

Читайте также: "Nord Stream-2 под контролем: почему решение ЕС не означает поражения Украины".

Напоминаем: