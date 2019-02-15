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В РФ заявили, что продолжат транзит газа через Украину "при конкурентных условиях"

Пятница, 15 февраля 2019, 03:59

Россия допускает продление транспортировки газа через Украину после 2019 года, если ей будут предложены конкурентные условия.

Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Российского инвестиционного форума, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что сторонам также надо урегулировать споры в судах.

"В этом смысле не добавляют оптимизма те заявления, которые мы слышим от наших украинских коллег, что они готовы выставлять все новые и новые штрафы", - заявил министр.

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Напоминаем:

  • Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что, если РФ и Украина не смогут договориться о транзите газа и "оставаться проблемы с" Северным потоком - 2 ", то у европейских потребителей возникнут трудности. При этом он заявил, что Россия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину, но на своих условиях.
  • Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.
  • Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что предложение - "это определенная точка отсчета", но детали не раскрыл.
  • "Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.
  • Планируется, что с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.
  • Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
  • Страны Евросоюза пришли к согласию по поводу регулирования проекта "Северный поток-2".
  • Одним из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, такими как Россия, лежит на стране, где газопровод впервые стыкуется с европейской сетью.
  • Таким образом, Берлин и Париж договорились, что все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия.

Темы: газРосcия
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