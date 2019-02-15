Оккупанты поиздевались над людьми - оставили на ночь в серой зоне 46 человек

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Пятница, 15 февраля 2019, 07:17

За 10 минут до закрытия украинского КПВВ оккупанты пропустили через свой блокпост в серую зону группу людей, которые, впоследствии, не успели вовремя дойти до украинского пункта пропуска.

Об этом инциденте сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

"НВФ "ДНР" совершили провокацию, и осуществили пропуск людей через подконтрольный им КПВВ за 10 минут до закрытия украинского пункта пропуска, в результате чего 46 человек остались в серой зоне", - написал Лисянский.

Люди застряли между временно оккупированной Горловкой и населенным пунктом Зайцево.

Лисянский отметил, что подобную провокацию НВФ "ДНР" осуществляли 6 декабря.

Позже Лисянский добавил,что по решению командующего Штаба ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева, 46 человек из серой зоны были эвакуированы.

Работники КПВВ Майорск продолжили пропускать граждан в ночное время.

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Темы: Донбасс оккупация ООС


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