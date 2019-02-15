ООС: 12 обстрелов, оккупанты впервые за долгое время применили тяжелую артиллерию

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Пески, Опытное, Верхнеторецкое, Авдеевка, Марьинка.

Также из станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг нарушал тишину у населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг применял минометы калибра 120 мм и 82 мм вблизи поселка Новолуганское и села Крымское.

Из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты стреляли вблизи населенного пункта Хутор Вольный и в районе населенного пункта Зайцево.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" утром 14 февраля зафиксирован обстрел населенного пункта Новолуганское из артиллерии калибра 152 мм с использованием высокоточных корректированных артиллерийских снарядов российского производства "Краснополь", в результате чего разрушен жилой дом.

Факт обстрела, наличие осколков данного высокоточного боеприпаса и факт разрушения подтверждается украинской стороной Общего центра координации и контроля.

Для корректировки артиллерийского огня в течение дня 14 февраля противник активно применял беспилотные летательные аппараты. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" четыре вражеских квадрокоптера были сбиты украинскими защитниками.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Обороняясь, подразделения ООС подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 14 февраля двое оккупантов были уничтожены и четверо ранены.

По состоянию на 7:00 текущих суток враг огонь не открывал.