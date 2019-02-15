Оккупанты обстреляли Новолуганское 152-мм артиллерией российского производства

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Пятница, 15 февраля 2019, 08:04
Российский корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь"

14 февраля утром российские оккупационные силы осуществили обстрел населенного пункта Новолуганское из запрещенной 152-мм артиллерии, уничтожен жилой дом.

Об этом сообщается на странице в facebook отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

"По предварительной оценке обстрел был осуществлен управляемым артиллерийским снарядом " Краснополь" 152 мм, о чем свидетельствуют обломки и часть хвостовика. Данный тип снаряда стоит на вооружении артиллерийских подразделений ВС российской федерации", - говорится в сообщении.

Позже прес-центр ООС подтвердил обстрел Новолуганского снарядами российского производства.

В результате обстрела были уничтожены двухэтажный дом местного жителя и все имеющееся в нем имущество. Мужчина 1949 года остался жив, получив легкие телесные повреждения, от госпитализации отказался.

Бойцы ВСУ предполагают, что таким образом оккупанты отомстили за потери, которые они понесли в последнее время.

"Вероятной причиной сегодняшнего обстрела стала недавняя эффективная работа наших подразделений, в результате чего боевики потеряли боевую машину, дот, КСП, и часть личного состава", - сказано в сообщении.

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Темы: ООС боевые действия


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