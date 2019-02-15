Боевики проводят боевые стрельбы в зоне безопасности – миссия ОБСЕ

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Пятница, 15 февраля 2019, 08:55

Боевики "ДНР", вероятно, проводят учения с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности.

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в отчете за 12 февраля.

"12 февраля, патрулируя примерно в 2,5 км к югу от н. п. Софиевка (быв. Карло-Марксово, неподконтрольное правительству, 40 км к северо-востоку от Донецка), члены патруля СММ слышали 10 взрывов от выстрелов, а также видели 3 танка (Т-72) примерно в 2-3 км западно-северный запад от своей позиции", – отмечает СММ.

"По оценке наблюдателей, это, вероятно, были учения с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, запрещающее проведение учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности", – добавляет миссия.

Всего в Донецкой области во вторник СММ ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня: в частности, зафиксировано 310 взрывов (за предыдущий день 430 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к юго-западу и западу от железнодорожного вокзала в н. п. Ясиноватая (неподконтрольно правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) и в секторе от восточно-южного востока к западу от н. п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

А в Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня: среди прочего, зафиксировано около 15 взрывов (в предыдущий отчетный период – 5 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано на участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольно правительству, 60 км к западу от Луганска) и вблизи нее.

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Темы: Донбасс боевые действия ООС ОБСЕ


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