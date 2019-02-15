Вакарчук рассказал, за кого будет голосовать

Певец Святослав Вакарчук на выборах президента будет выбирать среди тех кандидатов, которые во время предвыборной кампании выполнят три условия.

Об этом он написал в Facebook.

"Не планирую поддерживать ни одного из них (кандидатов – ред.), но как сознательный гражданин, свой выбор обязательно сделаю. Для того чтобы я мог проголосовать за того или иного кандидата в президенты, должны быть выполнены три условия", - написал певец.

Так, по мнению Вакарчука, кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата, которые будут проходить в прямом эфире и без наличия суфлера.

Кроме того, кандидат в президенты должен назвать имена членов своей команды – будущих министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генштаба Вооруженных сил, генпрокурора, руководителя Службы внешней разведки и руководителя СБУ.

Третье условие – кандидат в президенты должен продемонстрировать на реальных фактах, как выполнял свои обещания в прошлом.

"Если хотя бы одно из этих трех условий не будет выполнено, за такого кандидата в президенты голосовать не следует", - убежден Вакарчук.

Он предложил всем избирателям использовать эти три условия при выборе кандидата в президенты.

"Сделаем свой выбор ответственно!", - подытожил Вакарчук.