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Мэра Могилев-Подольского отправили под ночной домашний арест

Пятница, 15 февраля 2019, 10:44

Винницкий городской суд отправил под ночной домашний арест сроком на 60 дней мэра города Могилев-Подольский Петра Бровко.

Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что судья 14 февраля рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения относительно Бровко.

Чиновника подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

По версии следствия, Бровко вместе с начальником земельного отдела горсовета договорился о взятке в 15 тысяч долларов от мужчины, для выделения ему 0,3 га земельного участка под застройку.

31 января оперативники задержали начальника земельного отдела Могилев-Подольского горсовета при получении первой части взятки в 7,5 тысяч долларов.

1 февраля сообщнику Бровко сообщили о подозрении по ч.3 ст.368 УК и избрали меру пресечения в виде залога в сумме 228 тысяч гривен.

8 февраля подозрение объявили мэру Могилева-Подольского.

Петр Петрович Бровко (1960 г. н.) был мэром пограничного Могилева-Подольского в совокупности около 20 лет.

Согласно декларации за 2017 год, Петр Бровко владел 5-ю квартирами, нежилым помещением и земельным участком на 1356 кв м в своем городе, а также авто Land Rover:(Range Rover).

За 2017 год Бровко получил 605 тысяч гривен зарплаты и 910 тысяч гривен от продажи движимого имущества.

Зато в апреле прошлого года Бровко приобрел 2902 га земли стоимостью 628,7 тысяч гривен, а в августе – автомобиль Mercedes-Benz (G55 AMG) за 420 тысяч гривен.

Украинская правда
Темы: взяткаВинницкая областьсуд
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