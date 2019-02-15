Российские СМИ сообщили, что Путин травмировал палец
Российские медиа сообщили, что президент России во время тренировки по дзюдо травмировал палец.
В частности об этом написали российские Инерфакс, ТАСС, РИА Новости и РБК.
Указывается, что в четверг Путин провел часовую тренировку по дзюдо.
Во время спарринг-разминки с чемпионом Бесланом Мудрановим он повредил палец на правой руке.
Палец замотали пластырем, и президент продолжил тренировки.
Журналисты даже обратились за комментарием к пресс-секретарю Путина Дмитрия Пескова.
"Президент чувствует себя прекрасно, собирается на встречу с президентом Лукашенко, а затем собирается играть в хоккей", - сказал Песков журналистам.
Путин повредил палец во время тренировки в Сочи.— Телеканал 360° (@360tv) 14 лютого 2019 р.
Владимир Путин сошелся на татами с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым. Во время спарринга президент повредил палец, его перевязали медики. pic.twitter.com/KoFDyIcNiB
Он добавил, что это даже нельзя назвать травмой: "Во время одного из захватов - это был то ли ушиб, то ли чуть-чуть он ударил палец. Это обычная травма, это как таковая и не травма, ничего страшного здесь нет, спорт есть спорт".