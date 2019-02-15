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В России заявили, что за год гражданство РФ получили более 80 тысяч украинцев

Пятница, 15 февраля 2019, 12:01

В 2018 году в России предоставили гражданство 83 тыс. 081 гражданину Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на статистические данные по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.

Отмечается, что за январь-декабрь 83 тыс. 081 украинец получил гражданство РФ (принято, восстановлено, признано).

Кроме того сообщается, что за данный период принято решение о выдаче 64 тыс. 861 вида на жительство для украинцев (в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 170 тыс. 638 украинцев).

В МВД РФ добавили, что граждане Украины в 2018 году получили 77 тыс. 075 разрешений на временное проживание (проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 160 тыс. 706 украинцев).

В агентстве сообщили, что  в 2017 году российское гражданство получили 85 тыс. 119 украинцев.

Напомним:

  • 7 июня 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что готов предоставлять гражданство жителям других стран, которые "кровно связаны с русским миром", чтобы улучшить демографическую ситуацию в РФ.  
  • Министерство внутренних дел России начало процедуру упрощения получения российского гражданства, в первую очередь беженцами с территории Украины.

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Темы: РосcияУкраинагражданство
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