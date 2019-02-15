Правозащитница пояснила, за что Астана выдворила наблюдателей в Киев

Украинцев Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко депортировали из Казахстана под надуманным предлогом из-за фиксации давления на судей в деле над Айгуль Акбердиевой.

Соответствующую информацию предоставила волонтер Итальянской федерации по правам человека Наталья Панченко.

В постановлениях суда по делу Волошиной и Явтушенко указывается, что наблюдатели якобы не предоставили документы об осуществлении ими миссии Federazione Italiana Diritti Umani, а в системе миграционной службы "Беркут" цель прибытия указана как "частная".

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Данные в миграционную систему вносят сотрудники службы – пересекающий границу их не видит, а заполняет миграционную карту, отмечает Панченко.

"У Явтушенко эту карту забрали еще в суде и больше не вернули, Людмиле же удалось сделать фото своей карты, где видно, что в день въезда в Казахстан она четко указала свою цель пребывания – "мониторинговая миссия FIDU", – отметила правозащитница.

Панченко подчеркнула, что правозащитная миссия Federazione Italiana Diritti Umani – Comitato Italiano Helsinki (FIDU) действует в Казахстане непрерывно с апреля 2018 года – и к документам других наблюдателей претензий не было.

Волонтер считает, что у Волошиной и Явтушенко возникли проблемы из-за того, что они были на суде над Айгуль Акбердиевой, где "судьи, несмотря на давление сверху, приняли правомерное решение".

На судей начали давить – и наблюдатели это зафиксировали на фото и видео, пообщались с судьей Маликом Кенжалиевым. Он открыто заявил о давлении и передал им доказательства. Людмила Волошина успела опубликовать это в Facebook и передать FIDU.

"После этого наблюдатели и судья вылетели из города Актау, где проходил суд, в Астану. В Астане, буквально через несколько часов от поселения, Людмилу и Валерия задержали – и впопыхах "шили им депортации", – пишет Панченко.

"А судью, тем временем, тоже схватили, но его не судили, нет. Его в это время "ломали" спецслужбы, им таки это удалось", – добавляет она.

13 февраля судья Кенжалиев заявлял, что сотрудники Комитета нацбезопасности преследовали его с сыном, а также чуть не совершили на судью наезд – он успел отскочить.

Все наблюдатели миссии FADU, по данным Панченко, также фиксировали слежку за ними работников КНБ Казахстана.

Адвокаты уже написали апелляционное обжалование относительно Волошиной и Явтушенко.

Министерство иностранных дел Украины выслало дипломатическую ноту по этому поводу.

По словам Панченко, когда украинский консул под ночь нашел Волошину и Якушенко, его к ним не пускали.

FIDU и депутаты Европарламента требуют от Казахстана объяснения ситуации.

Панченко считает, что в Казахстане эти действия не будут иметь последствий, а судей запугают – и приговор по делу Айгуль Акбердиевой признают неправомерным и осудят ее.

6 февраля суд в городе Актау оправдал 39-летнюю казашку Айгуль Акбердиеву, обвиняемую в "призывах к захвату власти" после ее участия в telegram-чате запрещенной в Казахстане организации "Демократический выбор Казахстана". Суд не увидел состава преступления в ее действиях.