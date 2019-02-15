Спецоперация в Кривом Роге: накрыли картель, торговавший 5 видами наркотиков

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Пятница, 15 февраля 2019, 13:19

В Кривом Роге милиция ликвидировала наркогруппировку и две мощные нарколаборатории по изготовлению пяти различных видов наркотиков.

Об этом сообщает 15 февраля пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что в результате проведения масштабной спецоперации полицейские задержали всех членов группировки - от главаря до производителей и мелких реализаторов наркотиков и психотропних веществ.

 

По данным полиции, уровень наркооборудок группы составлял от 5 до 7 миллионов гривен в месяц.

По словам начальника Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрея Кихтенко, в завершающем этапе спланированной спецоперации приняли участие около 200 полицейских.

"В ходе более 60 санкционированных обысков у членов организации изъято около тысячи расфасованных и подготовленных к сбыту доз метамфетамина, более девяти тысяч единиц трамадола, полкилограмма амфетамина, более 100 кг прекурсоров из которых изготавливались наркотические средства и психотропные вещества", - сообщил Кихтенко.

 

Также изъято четыре пистолета и 56 патронов к ним, взрывчатку, а также более 800 тысяч гривен в разных валютах, полученные от сбыта наркотовара. Кроме того, правоохранители обнаружили "черную" бухгалтерию и 8 автомобилей, из которых реализовывался товар.

"Полицейские установили, что наркоторговля осуществлялась круглосуточно и охватывала все районы города. Полицейские задержали 21 человека в возрасте от 21 до 35 лет", – сказал Кихтенко.

По данным полиции, члены группы имели четкое распределение функций и придерживались жесткой дисциплины и здорового образа жизни.

Реализовали наркотики из экипажей автомобилей, которые курсировали по городу.

У организации наркоторговцев была четко разработана схема реализации "товара" и своя сеть проверенных покупателей. Еженедельно дилеры меняли номер телефонов, по которым осуществлялись заказ, и информировали об этом только доверенных постоянных клиентов, а те приводили новых заказчиков и получали за это скидку на покупку наркотиков.

 

Задержанным инкриминируется противоправная деятельность, предусмотренная ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотиков и психотропных в крупных размерах), что по закону карается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: Кривой Рог криминал полиция


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