Консула в Астане не пустили к двум украинцам, он готовит жалобу
Пятница, 15 февраля 2019, 12:43
Украинский консул в Астане Иван Алмаши заявляет, что власти Казахстана не пустила его к гражданам Украины Людмиле Волошиной и Валерию Явтушенко, депортированных из страны.
Об этом 15 февраля сообщает Радио Свобода.
"Консульское должностное лицо не допустили к нашим гражданам. Это вопиющий факт нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях. Мы подготовим специальную ноту из-за того, что нам не дали возможности встретиться с гражданами Украины", - сказал он.
Напомним:
- Двух наблюдателей Итальянской федерации по правам человека, граждан Украины Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко, депортировали из Астаны 15 февраля утренним авиарейсом в Киев, полиция задержала их накануне.
- Власти Казахстана обвинила их в нарушении миграционного законодательства.
- Местные издание со ссылкой на полицию сообщали, что Волошина и Явтушенко задекларировали свое пребывание в Казахстане как частное, при этом участвовали в работе правозащитной группы.