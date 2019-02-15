Консула в Астане не пустили к двум украинцам, он готовит жалобу

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Пятница, 15 февраля 2019, 13:43

Украинский консул в Астане Иван Алмаши заявляет, что власти Казахстана не пустила его к гражданам Украины Людмиле Волошиной и Валерию Явтушенко, депортированных из страны.

Об этом 15 февраля сообщает Радио Свобода.

"Консульское должностное лицо не допустили к нашим гражданам. Это вопиющий факт нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях. Мы подготовим специальную ноту из-за того, что нам не дали возможности встретиться с гражданами Украины", - сказал он.

Напомним:

  • Двух наблюдателей Итальянской федерации по правам человека, граждан Украины Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко, депортировали из Астаны 15 февраля утренним авиарейсом в Киев, полиция задержала их накануне.
  • Власти Казахстана обвинила их в нарушении миграционного законодательства.
  • Местные издание со ссылкой на полицию сообщали, что Волошина и Явтушенко задекларировали свое пребывание в Казахстане как частное, при этом участвовали в работе правозащитной группы.

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Темы: Казахстан украинцы Миграционная служба


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