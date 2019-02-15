Консула в Астане не пустили к двум украинцам, он готовит жалобу

Украинский консул в Астане Иван Алмаши заявляет, что власти Казахстана не пустила его к гражданам Украины Людмиле Волошиной и Валерию Явтушенко, депортированных из страны.

Об этом 15 февраля сообщает Радио Свобода.

"Консульское должностное лицо не допустили к нашим гражданам. Это вопиющий факт нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях. Мы подготовим специальную ноту из-за того, что нам не дали возможности встретиться с гражданами Украины", - сказал он.

Напомним: