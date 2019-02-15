К вспышке кори в Европе могут быть причастны “российские тролли”- СМИ

Российские "тролли" в соцсетях, которые разжигали вражду перед президентскими выборами в США в 2016 году, возможно, внесли свой вклад к вспышке кори в Европе 2018 года, который унес жизни 72 человек и поразил более 82 тысяч человек.

Об этом говорится в публикации "Радио Свобода".

Отмечается, что эксперты в США и Европе сейчас работают над тем, как оценить влияние кампаний российских "троллей" и "ботов" на распространение этого заболевания - тем, что они распространяли медицинскую дезинформацию и усиливали сомнения среди общественности о необходимости прививок.

Сообщается, что ученые уже задокументировали, как киберкампании российского "Агентства интернет-исследований" из Санкт-Петербурга, так называемой "фермы троллей", которую обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года, с 2014-го искусственно разжигали в соцсетях споры относительно прививок, что размывало в обществе доверие к этим прививкам.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сомнения относительно прививок создали одну из самых больших угроз здоровью людей во всем мире.

В издании добавили, что ВОЗ регистрирует 30-процентный рост заболеваемости корью во всем мире и новое появление этого заболевания в тех странах, где, как полагали, уже близки к его полному преодолению.

Сообщается, что в Университете Дюк в штате Северная Каролина в США над тем, чтобы изучить вопрос недоверия и дать ответ на медицинскую дезинформацию в интернете, работает центр научных данных в области здравоохранения, известный как The Forge.

"Его директор Роберт Калиффи, бывший уполномоченный Администрации продовольствия и медикаментов США, говорил, что медицинская дезинформация может стать "той проблемой нашего времени, которая требует особого приоритета"", - говорится в публикации.

По его словам, борьба с кампаниями дезинформации относительно прививок и вакцин стала сейчас сложнее - как показывают исследования, большая часть сообщений в соцсетях является элементом "кибервойны, поддержанной государством, особенно Россией".

По данным издания, специалист ВОЗ по вакцинам Катрине Хаберсот рассказала, что дезинформация - только один из факторов, стоящих за упадком уровня вакцинации в последнее время в восточноевропейских и северовосточноевропейських странах, в которых значительно возросла заболеваемость корью.

Она добавила, что среди других факторов - самоуспокоение об угрозе заболевания и вопрос относительно удобства услуги прививки и доверия к медикам, которые проводят кампании вакцинации.

Сообщается, что в Украине, которая больше всего пострадала от эпидемии кори в 2018 году, также значительно сократились возможности прививки и запасы вакцины в течение военных 2015-2016 годов.

"Мы на самом деле недостаточно знаем о влиянии дезинформации в интернете на намерения и действия по вакцинации. Наверное мы знаем то, что в этом есть элемент "комнаты с эхом" (понятие из теории средств информации: вера в какую-то идею или уверенность в ней усиливается и укрепляется, когда эту идею постоянно повторяют в закрытой системе - какой может быть и группа единомышленников в соцсетях - ред.) ", - говорит Хаберсот.

"Возможно, мы никогда всего не узнаем, но надеюсь, что этому будут посвящены и новые исследования, чтобы мы знали, насколько стоит бояться негативной дезинформации в интернете и как против нее действовать", - добавила она.

Для этого, по словам Хаберсот, Европейское региональное управление ВОЗ недавно начало "стратегические отношения" с Министерством здравоохранения России.

Также отмечается, что они работают вместе с исследователями из Германии, чтобы разработать рамочный проект изучения сомнений относительно прививок в контексте российской и восточноевропейской культуры.

Результаты исследования ожидают около середины 2020-х годов.

По словам Хаберсот, этот рамочный проект можно будет ввести и в исследованиях ВОЗ в других странах, где уровень вакцинации упал, а заболеваемости корью выросла - в частности, в Украине, Грузии, Сербии, Румынии, Молдове, Казахстане и Кыргызстане.

Сообщается, что по данным ВОЗ, опубликованных в начале февраля, всю тяжесть эпидемии кори в 2018 году взяли на себя Восточная и Юго-Восточная Европа.

"В Украине за 2018 год было 53 200 подтвержденных случаев заболевания корью и 15 смертей от этой болезни. Также среди наиболее пострадавших были Сербия, Россия, Грузия и Румыния - в них вместе зарегистрировано еще 8 400 случаев заболевания и 40 умерших от него: ВОЗ зарегистрировала в прошлом году 22 смерти в Румынии, 14 в Сербии, три в Грузии и одну в России из-за кори", - говорится в публикации.

Авторы статьи добавляют, что профессор Университета Джорджа Вашингтона Дэвид Бронятовски задокументировал, как "тролли" с "Агентства интернет-исследований" разжигали споры вокруг прививок в США и "подрывали общественный консенсус относительно вакцинации", начиная с 2014 года.

По его словам, один из твитов подтвержденного российского "тролля" заявлял: "Обязательная вакцинация нарушает свободу религии, гарантированную конституцией". Другой наводил на мысль, что правительству США нельзя верить, таким вопросом: "А вы знаете, что существует тайная правительственная база данных о детях, которые понесли ущерб от прививок?".

Бронятовски добавил, что другие российские "тролли" разжигали в твиттере недоверие к фармацевтическим компаниям и продвигали самоуспокоение о необходимости прививок мыслью о том, что вакцины не нужны, потому что предназначены преимущественно против относительно безвредных болезней.

Сообщается, что другие российские "тролли" раздували страх, и писали такую ​​медицинскую дезинформацию, как "Природные инфекции всегда дают лучший иммунитет, чем вакцины", или "Знаете ли вы, что вакцины вызывают аутизм?".