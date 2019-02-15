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После мягких выходных ждите немного снега и колебаний температуры

Пятница, 15 февраля 2019, 13:59

В Украине в субботу преимущественно без осадков, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​1-6° тепла, на Прикарпатье и Закарпатье 5-10° тепла.

Об этом Украинский гидрометцентр сообщил "Укринформу".

"Без существенных осадков, лишь в восточных областях и на севере Левобережья местами небольшой мокрый снег с дождем. Ночью и утром в Украине местами туман. На дорогах большинства восточных, северных, центральных и прикарпатских областей местами гололедица" – говорится в сообщении.

"Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях, на Приазовье и в горных районах местами 4-9° мороза, днем ​​1-6° тепла, на Прикарпатье и Закарпатье 5-10° тепла", – добавили в Укргидрометцентр.

В Киеве в субботу без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем ​​3-5°.

 

В Киевской области также без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​1-6° тепла.

Согласно прогнозу, 17-18 февраля существенных осадков не ожидается. На дорогах большинства северных, центральных, восточных областей и Карпатского региона местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура 17 февраля ночью от 2° мороза до 3° тепла; днем 3-8° тепла, в западной и южной частях страны 9-14° тепла;

 

18 февраля ночью в северных, центральных и восточных областях, днем в Украине снижение температуры на 3-5°.

В столичном регионе 17-18 февраля осадки не прогнозируются. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северный, 7-12 м/сек. Температура 17 февраля ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла; 18 февраля ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

 

При этом 16-18 февраля, в связи с оттепелью, в горах Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

19-20 февраля осадки не ожидаются. Температура ночью 2-8° мороза, днем 1-7° тепла, в Карпатском регионе 5-11° тепла; на востоке страны и севере Левобережья ночью 6-12° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла. Без существенных осадков.

 

22 февраля в Украине небольшой снег, днем в западной и южной части с дождем.

На Киевщине 19-20 февраля без осадков. Температура ночью 2-8° мороза, днем 1-7° тепла.

 

Синоптики прогнозируют колебания температуры: 21 и 25 февраля ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 2-8° тепла; 22-24 февраля ночью 2-8° мороза, на востоке и северо-востоке страны 7-12° мороза, днем 0-5° мороза, на юге и западе страны 1-5° тепла.

Темы: погода
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