Кандидата в президенты вызвали в НАПК для дачи пояснений

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Пятница, 15 февраля 2019, 15:31

Нацагентство по предупреждению коррупции пригласило кандидата в президенты Сергея Таруту и нескольких заместителей министров для дачи пояснений по поводу возможного нарушения закона о предотвращении коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Таруту вызывают в связи с возможным нарушением требований относительно  предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Его ждут 20-21 февраля в течение рабочего дня.

По такому же вопросу на 10:00 20 февраля приглашают в НАПК депутата Южноукраинского городского совета Владимира Венгера, а на 10:00 21 февраля заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка.

Зовут предоставить пояснения относительно непредоставления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии первого заместителя министра юстиции Елену Сукманову, прокурора Киевской местной прокуратуры №5 Алену Скорикову, начальника отдела расследования аварий Главного управления Гоструда в Харьковской области Виктора Горобца и заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Винницкой области Олега Ловцова.

Первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова вызывают дать пояснения по признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения.

Также приглашают в НАПК голову г. Березань Киевской области Владимира Тимченко (по признакам невыполнения требований НАПК) и начальника отдела госэкоконтроля на таможенной территории Азовского моря Ирину Зиброву (несвоевременно подала декларацию за 2017 год).

"Неявка должностного лица не является препятствием для принятия дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях", - отметили в НАПК.

Украинская правда

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Темы: НАПК Тарута


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