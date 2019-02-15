Луценко ответил на "дружеский совет" Тимошенко
Пятница, 15 февраля 2019, 16:26
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что пока не время идти в отпуск.
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Нет времени играть в политические игры. Нет времени меряться производствами. Нет времени ходить в отпуск по требованию отдельных политиков", - написала она.
В другом сообщении она написала: "Юрий Луценко считает себя обязанным непрерывно выполнять обязанности Генерального прокурора именно для того, чтобы никто не использовал ГПУ в политической конкуренции".
Напомним:
- Кандидат в президенты лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Генеральная прокуратура "штампует" против нее дела как против главного конкурента Петра Порошенко на предстоящих выборах. Она призвала генпрокурора Луценко уйти на время избирательной кампании взять отпуск.
Олександр Шумилин, УП