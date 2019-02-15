Луценко ответил на "дружеский совет" Тимошенко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что пока не время идти в отпуск.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Нет времени играть в политические игры. Нет времени меряться производствами. Нет времени ходить в отпуск по требованию отдельных политиков", - написала она.

В другом сообщении она написала: "Юрий Луценко считает себя обязанным непрерывно выполнять обязанности Генерального прокурора именно для того, чтобы никто не использовал ГПУ в политической конкуренции".

Напомним: