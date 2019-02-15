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Трамп заявил о введении чрезвычайного положения

Пятница, 15 февраля 2019, 17:44
Трамп заявил о введении чрезвычайного положения

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет чрезвычайное положение в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает АР.

Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Напоминаем:

  • Президент США Дональд Трамп требует выделить почти 6 млрд долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, а демократы в Конгрессе  категорически отвергают это предложение.
  • Из-за разногласий между демократами и республиканцами о планах президента США построить стену на границе с Мексикой в ночь на 22 декабря 2018 года в США начался "шатдаун", ставший самым длинным в истории страны.
  • 25 января Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна на 3 недели - до 15 февраля. Переговоры о выделении дополнительных средств на строительство стены на границе с Мексикой продолжаются.

Мария Думанская, УП
Темы: СШАТрамп
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