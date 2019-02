Трамп заявил о введении чрезвычайного положения

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет чрезвычайное положение в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает АР.

Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

BREAKING: President Trump says he'll declare national emergency, use executive powers to bypass Congress, obtain more money for border wall.