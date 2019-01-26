Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна на 3 недели - до 15 февраля. Переговоры о выделении дополнительных средств на строительство стены на границе с Мексикой продолжаться.
Об этом сообщает The New York Times.
"Президент подписал документ о временном прекращении самого длинного в истории США шатдауна. По его словам, переговоры относительно пограничной стены будут продолжаться", - отмечает издание.
Перед этим соответствующий законопроект единогласно приняли Сенат и Палата представителей США.
Ранее Трамп заявил, что готов к введению чрезвычайного положения или повторного прекращения работы правительства, если республиканцы и демократы не смогут достичь соглашения по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.
Напомним:
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предложил возобновить работу правительства в течение трех недель до 15 февраля, так и не заставив демократов выделить 5,7 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
- Решение Трампа позволяет Конгрессу быстро передать счета на расходы, которые президент подпишет, чтобы восстановить работу федеральных агентств к 15 февраля и выплатить зарплаты 800 тысячам федеральных работников, которые были вынуждены уйти в отпуск или работали бесплатно в течение 35 дней.
- Американские сенаторы не смогли согласовать проект бюджета страны, из-за чего в США временно приостановилась работа госучреждений ("шатдаун").
- Документ не был принят из-за разногласий между демократами и республиканцами о планах президента США построить стену на границе с Мексикой.
- Трамп требует выделить почти 6 млрд долларов на финансирование стены, а демократы категорически отвергают это предложение.
- Палата представителей Конгресса США, большинство в которой имеют демократы, приняла ряд законопроектов, направленных на завершение "шатдауна". В то же время Палата отвергла требование президента Трампа о дополнительном финансировании пограничной стены.
- "Шатдаун" в США начался в ночь на 22 декабря 2018 года. В минувшую субботу он преодолел рекорд продолжительности в истории Соединенных Штатов.
- 24 января ни одно из предложений и демократов, и республиканцев, направленная на разблокирование правительства, не получило необходимого количества голосов в Сенате.
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