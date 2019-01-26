Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна на 3 недели - до 15 февраля. Переговоры о выделении дополнительных средств на строительство стены на границе с Мексикой продолжаться.

Об этом сообщает The New York Times.

"Президент подписал документ о временном прекращении самого длинного в истории США шатдауна. По его словам, переговоры относительно пограничной стены будут продолжаться", - отмечает издание.

Перед этим соответствующий законопроект единогласно приняли Сенат и Палата представителей США.

Ранее Трамп заявил, что готов к введению чрезвычайного положения или повторного прекращения работы правительства, если республиканцы и демократы не смогут достичь соглашения по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.

Напомним: