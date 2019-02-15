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Парасюк взял на поруки АТОшника, подозреваемого в совершении покушения на убийство

Пятница, 15 февраля 2019, 19:52
Парасюк взял на поруки АТОшника, подозреваемого в совершении покушения на убийство
УНИАН

Орджоникидзевский райсуд Запорожья избрал меру пресечения в виде личного поручительства участнику АТО, подозреваемому в совершении покушения на убийство.

Об этом Украинской правде сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

Мужчину подозревают в том, что 23 мая 2018 года в Запорожье он вместе с сообщником расстрелял машину с местным предпринимателем и водителем. Предприниматель получил пулевое ранение, а преступники скрылись с места происшествия, оставив оружие. После этого их разыскивала полиция.

Во время досудебного расследования правоохранители собрали достаточную доказательную базу и обнаружили причастность жителя Днепропетровской области 1991 года рождения, участника АТО, к совершению преступления.

В январе 2019 года мужчину объявили в розыск и получили постановление следственного судьи касательно его доставки, чтобы избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемого задержали 14 февраля в Киеве. Также полицейские провели обыски и изъяли вещественные доказательства.

15 февраля задержанного доставили в Орджоникидзевский райсуд Запорожья для избрания меры пресечения. Подозреваемого отпустили и избрали меру пресечения в виде личного поручительства.

"Несмотря на дерзость и тяжесть преступления, в котором подозревается задержанный, а также собранную доказательную базу и вещественные доказательства, - Орджоникидзевский районный суд Запорожья принял решение отпустить его на личное поручительство одного из депутатов", - прокомментировал решение суда Тракало.

По информации правоохранителей, этот народный депутат, объяснил свое решением тем, что задержанный, как и он, является участником АТО.

В то же время источники УП сообщают, что этим депутатом является Владимир Парасюк.

Продолжается расследование уголовного производства по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Украинская правда

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Темы: судполицияЗапорожьеПарасюкубийство
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