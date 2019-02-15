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Боевики обстреляли из минометов позиции ООС у Каменки, есть погибший и раненые

Пятница, 15 февраля 2019, 20:55

Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще двое ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли позиции наших защитников: из противотанкового ракетного комплекса - в районе города Марьинка, из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Каменка", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинских защитников 6 раз: из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка; из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Нижнее; из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Золотое-1; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Хутор Вольный; со станковых гранатометов различных систем и зенитной установки ЗУ-23-2 - около поселка Золотое-4; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе города Попасная.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеОРДЛОДонбассвойна
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