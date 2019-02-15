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Трамп официально оповестил Конгресс о введении чрезвычайного положения

Пятница, 15 февраля 2019, 23:12

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отправил в обе палаты Конгресса письмо, в котором официально сообщил о введении режима чрезвычайного положения. Письмо адресовано спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президенту Майку Пенсу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американские СМИ.

"Я сообщаю, что в соответствии со своими полномочиями, объявил общенациональное чрезвычайное положение для обеспечения безопасности границ и борьбы с гуманитарным кризисом, который угрожает США", - говорится в письме.

Напомним:

  • Ранее Трамп заявил, что введет чрезвычайное положение в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.
  • Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Темы: ТрампСША
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