Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: Боевики били из минометов и ПТРК, 1 погибший, 2 раненых

Суббота, 16 февраля 2019, 06:32
ООС: Боевики били из минометов и ПТРК, 1 погибший, 2 раненых

За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. 1 украинский военный погиб, еще 2 - ранены.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 16 февраля.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции наших защитников: из противотанкового ракетного комплекса - в районе города Марьинка, из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Каменка.

Из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь", - заявили в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики 6 раз обстреляли позиции ОС: из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новоалександровка; из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Нижнее.

Из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Вольный, из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Золотое-1.

Из станковых гранатометов различных систем и зенитной установки ЗУ-23-2 - возле поселка Золотое-4, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе города Попасная.

"В целом противник выпустил по позициям наших войск 48 мин калибров 120 и 82 мм", - подчеркнули в пресс-центре.

По данным разведки, 15 февраля семь оккупантов уничтожено и шесть получили ранения.

"С начала текущих суток враг огонь не открывал.

Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
Все новости...
Реклама: