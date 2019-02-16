Меркель: ситуация на Донбассе далека от урегулирования

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Суббота, 16 февраля 2019, 12:09

Ситуация на Донбассе далека от урегулирования. 

Об этом в ходе выступления на на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC-2019) заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы пока далеки от урегулирования. Мы обязательно должны укрепить наши усилия", - заявила Меркель. 

Также она добавила, что ФРГ поддерживает санкции в отношении России и Минские соглашения.

"В ответ на события в Украине в 2014 году в Уэльсе мы заявили, что не только борьба с терроризмом, но и коллективная оборона в рамках НАТО для нас в приоритете", - отметила канцлер ФРГ. 

Меркель также указала, что НАТО "сможет достичь своих целей, если будет оперировать концепцией сетевой безопасности" и подчеркнула, что "чисто военные подходы не работают при решении многих конфликтов".

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Темы: Донбасс Меркель ОРДЛО Росcия


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