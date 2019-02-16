Меркель: ситуация на Донбассе далека от урегулирования

Ситуация на Донбассе далека от урегулирования.

Об этом в ходе выступления на на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC-2019) заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы пока далеки от урегулирования. Мы обязательно должны укрепить наши усилия", - заявила Меркель.

Также она добавила, что ФРГ поддерживает санкции в отношении России и Минские соглашения.

"В ответ на события в Украине в 2014 году в Уэльсе мы заявили, что не только борьба с терроризмом, но и коллективная оборона в рамках НАТО для нас в приоритете", - отметила канцлер ФРГ.

Меркель также указала, что НАТО "сможет достичь своих целей, если будет оперировать концепцией сетевой безопасности" и подчеркнула, что "чисто военные подходы не работают при решении многих конфликтов".