Климкин сказал, когда России ждать персональных санкций от ЕС

Решение о введении персональных санкций в отношении России за агрессию в районе Керченского пролива будет принято 18 февраля на заседании министров иностранных дел ЕС.

Об этом в субботу сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, пишет "Интерфакс-Украина".

Климкин не исключил, что впоследствии ЕС вернется и к вопросу экономических санкций, пишет "Европейская правда".

"Я очень надеюсь, что санкции, которые будут в понедельник - это еще не конец ... В ЕС уже есть предложения, вы слышали об идее о недопуске (российских) кораблей в порты, но есть и креативные идеи ".

Также Климкин добавил, что в отношении РФ вскоре ожидаются санкции со стороны США.

Глава МИД сообщил, что на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС будет рассмотрен и вопрос поддержки Донбасса - инфраструктурными и инвестиционными проектами.

По словам министра, именно помощь Украине ЕС планирует сделать главным ответом на "Азовский кризис".

"Сейчас начнется обсуждение, что можно сделать очень быстро. Речь идет о том, как поддержать и инфраструктурные проекты, и проекты, направленные на развитие человеческого капитала", - пояснил он.