Взрыв при разминировании в Донецкой области: пострадал полицейский из Киева

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Суббота, 16 февраля 2019, 21:42

В результате взрыва, который произошел во время разминирования боеприпасов в Донецкой области в субботу, погиб работник ГСЧС из Донецкой области, а также пострадали двое полицейских из Донецкой области и один из Киева.

Подробности трагедии сообщила полиция Донецкой области.

"На выезде из села Нетайлово Ясиноватского района следственно-оперативная группа полиции обнаружила в нежилом доме схрон боеприпасов. При обезвреживании опасных предметов сотрудниками ДСНС произошел взрыв. Сапер погиб на месте. Полицейские с осколочными травмами по указанию Председателя Нацполиции направлены санавиации в Днепр", - говорится в сообщении.

Вследствие чрезвычайного происшествия смертельные травмы получил 48-летний работник ДСНС, житель города Новогродовка Донецкой области.

Среди раненых - работник полиции ГУНП в г.. Киеве из состава сил операции Объединенных сил и двое сотрудников Дружковского отделения полиции Донбасса. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

В полиции отметили, что самому молодому полицейскому, за жизнь которого сейчас борются врачи, - 21 год.

Украинская правда

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Темы: полиция Донецкая область


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