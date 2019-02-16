Взрыв при разминировании в Донецкой области: пострадал полицейский из Киева
В результате взрыва, который произошел во время разминирования боеприпасов в Донецкой области в субботу, погиб работник ГСЧС из Донецкой области, а также пострадали двое полицейских из Донецкой области и один из Киева.
Подробности трагедии сообщила полиция Донецкой области.
"На выезде из села Нетайлово Ясиноватского района следственно-оперативная группа полиции обнаружила в нежилом доме схрон боеприпасов. При обезвреживании опасных предметов сотрудниками ДСНС произошел взрыв. Сапер погиб на месте. Полицейские с осколочными травмами по указанию Председателя Нацполиции направлены санавиации в Днепр", - говорится в сообщении.
Вследствие чрезвычайного происшествия смертельные травмы получил 48-летний работник ДСНС, житель города Новогродовка Донецкой области.
Среди раненых - работник полиции ГУНП в г.. Киеве из состава сил операции Объединенных сил и двое сотрудников Дружковского отделения полиции Донбасса. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.
В полиции отметили, что самому молодому полицейскому, за жизнь которого сейчас борются врачи, - 21 год.
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