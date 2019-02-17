Ким Чен Ын приедет во Вьетнам за несколько дней до саммита с Трампом - СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приедет во Вьетнам 25 февраля накануне второго саммита с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники, знакомые с расписанием лидера КНДР.

Отмечается, что Ким Чен Ын в Ханое встретится с официальными лицами Вьетнама. Он также посетит вьетнамскую провинцию Банкинь и город Хайфонг.

"Президент Вьетнама и генеральный секретарь правящей коммунистической партии Нгуен Фу Чонг встретится с лидером КНДР перед запланированным визитом в соседний Лаос", - говорится в сообщении.

Читайте также: Попытка №2: зачем Дональду Трампу новая встреча с Ким Чен Ыном

Напомним: