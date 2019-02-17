Ким Чен Ын приедет во Вьетнам за несколько дней до саммита с Трампом - СМИ

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Воскресенье, 17 февраля 2019, 02:21

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приедет во Вьетнам 25 февраля накануне второго саммита с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники, знакомые с расписанием лидера КНДР.

Отмечается, что Ким Чен Ын в Ханое встретится с официальными лицами Вьетнама. Он также посетит вьетнамскую провинцию Банкинь и город Хайфонг.

"Президент Вьетнама и генеральный секретарь правящей коммунистической партии Нгуен Фу Чонг встретится с лидером КНДР перед запланированным визитом в соседний Лаос", - говорится в сообщении.

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Напомним: 

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что второй саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля в Ханое (Вьетнам).
  • Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал начать подготовку ко второму саммиту с президентом США Дональдом Трампом.
  • Что касается переговоров Трампа и Ким Чен Ына, то эксперты указывают на фундаментальные вопросы: какие шаги по денуклеаризации КНДР следует принять для этого и что должен предложить Трамп, чтобы Ким Чен Ын принял этих меры.

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Темы: США Трамп КНДР


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