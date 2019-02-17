Спасатели предупреждают об опасности тонкого льда

Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан воздержаться от прогулок по тонкому льду и учитывать гидрологическую ситуацию в стране.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Несмотря на многочисленные призывы спасателей, любители зимней рыбалки продолжают посещать водоемы, на которых порой не осталось и кусочка льда.

В погоне за острыми ощущениями они подвергают свою жизнь опасности и добавляют немало хлопот спасателям, которые вынуждены отлавливать дрейфующие льдины с людьми "на борту", - говорится в сообщении.

"В период оттепели очень опасно испытывать судьбу", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним: