Спасатели предупреждают об опасности тонкого льда
Воскресенье, 17 февраля 2019, 03:47
Госслужба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан воздержаться от прогулок по тонкому льду и учитывать гидрологическую ситуацию в стране.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Несмотря на многочисленные призывы спасателей, любители зимней рыбалки продолжают посещать водоемы, на которых порой не осталось и кусочка льда.
В погоне за острыми ощущениями они подвергают свою жизнь опасности и добавляют немало хлопот спасателям, которые вынуждены отлавливать дрейфующие льдины с людьми "на борту", - говорится в сообщении.
"В период оттепели очень опасно испытывать судьбу", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним:
- В Украине в воскресенье, 17 февраля, осадков не ожидается, температура будет колебаться от 2 мороза ночью до 10 тепла днем, на юге страны - до 14.
Украинская правда