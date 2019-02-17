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ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, есть погибший и раненые

Воскресенье, 17 февраля 2019, 06:25
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, есть погибший и раненые

За прошедшие сутки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. 1 украинский военный погиб, еще 1 - ранен. С начала текущих суток оккупанты дважды обстреляли позиции ОС - 1 военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных смл по состоянию на 7:00 17 февраля.

Подчеркивается, что за прошедшие сутки оккупанты 1 раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись 4 раза: дважды, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Гнутово", - заявили в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли украинские позиции в районе села Крымское.

Один раз - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, второй - из станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По данным разведки, 16 февраля пять боевиков уничтожены и четверо ранены.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи населенного пункта Водяное из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" - в районе населенного пункта Екатериновка из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в отчете.

Украинская правда

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Темы: ООСбоевые действияДонбасс
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