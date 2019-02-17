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Хорватский опыт может быть полезным для деоккупации Донбасса - премьер Хорватии

Воскресенье, 17 февраля 2019, 07:58

Хорватский опыт может стать полезным для деоккупации Донбасса.

Такое мнение в ходе Мюнхенской конференции по безопасности высказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, пишет УНИАН.

Он напомнил, что с лета 1990 года до января 1998 некоторые хорватские территории были оккупированы.

"У нас были две модели их освобождения. Одна - с помощью военной и полицейской операции, и еще одна - с помощью дипломатических усилий под эгидой Организации Объединенных Наций, и решительного участия  США благодаря генералу Кляйну (Жак-Поль Кляйн - ред.) в мирной реинтеграции Восточной Славонии", - заявил Пленкович.

По его мнению, для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо "перенять хорватский опыт деоккупации территорий - задействовать дипломатические средства и политическое давление".

"Принимая во внимание сложный контекст ситуации в Украине, а также в Грузии, думаю, этот опыт ... очень длительного, но поддерживаемого процесса, на самом деле привел к реинтеграции территории. На это потребовалось время, это было непросто, ... думаю, у нас в стране до сих пор есть люди, которые недовольны этим процессом", - отметил Пленкович.

Темы: ДонбассХорватия
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