Военные сообщили имя бойца, попавшего в плен боевиков ОРДО

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Воскресенье, 17 февраля 2019, 12:02

В плен боевиков ОРДО попал военный 128-й бригады Игорь Мирончук.

Об этом сообщили на странице бригады в Facebook "Закарпатский легион".

Военные отметили, что не называли имени пленного "из соображений безопасности".

"После ряда сообщений онлайн-ресурсов "ДНР" у нас есть основания подтвердить, что на фото и видео, распространенных так называемыми "СМИ" противника наш побратим Игорь Мирончук", - говорится в сообщении.

Также военные заявили, что видео, на котором фигурирует Мирончук, "записано и смонтировано с целью пропаганды".

"Его подавленное состояние, фразы, не свойственные ему при любых обычных обстоятельствах, друзья и побратимы объясняют моральным давлением, которому он подвергается в плену", - заявили бойцы 128 бригады.

Украинская правда

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Темы: пленные ОРДЛО Донбасс армия


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