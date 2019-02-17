Военные сообщили имя бойца, попавшего в плен боевиков ОРДО
В плен боевиков ОРДО попал военный 128-й горно-пехотной бригады Игорь Мирончук.
Об этом сообщили на странице бригады в Facebook "Закарпатский легион".
Военные отметили, что не называли имени пленного "из соображений безопасности".
"После ряда сообщений онлайн-ресурсов "ДНР" у нас есть основания подтвердить, что на фото и видео, распространенных так называемыми "СМИ" противника наш побратим Игорь Мирончук", - говорится в сообщении.
Также военные заявили, что видео, на котором фигурирует Мирончук, "записано и смонтировано с целью пропаганды".
"Его подавленное состояние, фразы, не свойственные ему при любых обычных обстоятельствах, друзья и побратимы объясняют моральным давлением, которому он подвергается в плену", - заявили бойцы 128 бригады.
Об исчезновении военного без вести в зоне боевых действий бригада сообщила 10 февраля. Через несколько дней в сети появилось видео "допроса" бойца. Обстоятельства его исчезновения неизвестны.
Мирончук - кадровый военный, находится в зоне АТО с 2014 года, воевал в Луганском аэропорту, участвовал в боях за Дебальцево.