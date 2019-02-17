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Военные сообщили имя бойца, попавшего в плен боевиков ОРДО

Воскресенье, 17 февраля 2019, 11:02
Военные сообщили имя бойца, попавшего в плен боевиков ОРДО

В плен боевиков ОРДО попал военный 128-й горно-пехотной бригады Игорь Мирончук.

Об этом сообщили на странице бригады в Facebook "Закарпатский легион".

Военные отметили, что не называли имени пленного "из соображений безопасности".

"После ряда сообщений онлайн-ресурсов "ДНР" у нас есть основания подтвердить, что на фото и видео, распространенных так называемыми "СМИ" противника наш побратим Игорь Мирончук", - говорится в сообщении.

Также военные заявили, что видео, на котором фигурирует Мирончук, "записано и смонтировано с целью пропаганды".

"Его подавленное состояние, фразы, не свойственные ему при любых обычных обстоятельствах, друзья и побратимы объясняют моральным давлением, которому он подвергается в плену", - заявили бойцы 128 бригады.

Игорь Мирончук - пропавший боец 128 бригады, попавший в плен боевиков ОРДО.
Игорь Мирончук - пропавший боец 128 бригады, попавший в плен боевиков ОРДО.

Об исчезновении военного без вести в зоне боевых действий бригада сообщила 10 февраля. Через несколько дней в сети появилось видео "допроса" бойца. Обстоятельства его исчезновения неизвестны.

Мирончук - кадровый военный, находится в зоне АТО с 2014 года, воевал в Луганском аэропорту, участвовал в боях за Дебальцево.  

Украинская правда
Темы: пленныеОРДЛОДонбассармия
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