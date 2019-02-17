Тернопольщину напугали "радиационным загрязнением", в ГСЧС опровергли

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Воскресенье, 17 февраля 2019, 14:23

В средствах массовой информации Тернопольской области появилось фейковое сообщение об увеличении радиационной опасности в регионе.

Как заявил начальник Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области, полковник службы гражданской защиты Виктор Маслей, появившаяся в эфире общественного радио и в других СМИ информация  не соответствует действительности.

"В СМИ появилось сообщение о радиационной опасности, данная информация является фейком. Радиационная ситуация в области - в норме, на АЭС Хмельницкой и Ровенской областей - без происшествий, радиационный фон в пределах нормы", - заявил Маслей.

Как заявил в свою глава ОГА Степан Барна, ссылаясь на информацию управления по вопросам гражданской защиты населения Тернопольской ОГА, в 9:30 17 февраля "из-за возможного внешнего вмешательства в программном обеспечении системы оповещения области произошел сбой". 

По факту инцидента начато служебное расследование.

В свою очередь Ирина Моргун - представитель Тернопольской региональной дирекции Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) - заявила, что "Украинское радио - Тернополь" не передавало 17 февраля никакой информации, касающееся радиационной опасности.

"То, как такие сообщения попали в эфир, выясняют", - отметила Моргун.

Украинская правда

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Темы: Тернопольская область ГСЧС


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