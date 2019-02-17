На Закарпатье 37 спасателей искали пропавшую туристку из Днипра

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Воскресенье, 17 февраля 2019, 15:11

На Закарпатье нашли пропавшую туристку из г.Днипро, сообщение об исчезновении которой поступило вечером 16 февраля.

Об этом в воскресенье сообщили в управлении ГСЧС в Закарпатской области.

"16 февраля в 21:50 в Службу спасения обратился житель Киева и сообщил, что его подруга, которая отдыхает на одной из турбаз в с.Пилипец, долгое время не выходит на связь. Туристка - жительница Днипра, 1984 года рождения и отдыхает на Закарпатье сама", - говорится в сообщении.

К поискам пропавшей были привлечены 37 чел. личного состава  - 20 спасателей горных поисково-спасательных отделений пгт. Межгорье, н.п.Нижние Ворота, Мукачево и Иршава, 4 полицейских на автомобиле, 5 лесников и 5 местных жителей на снегоходах.

Облет территории осуществлял вертолет МИ-8.

"В 13:40 туристку нашли в урочище Куртацкое в удовлетворительном состоянии", - сообщили в ГСЧС.

Украинская правда

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Темы: Закарпатье ГСЧС


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