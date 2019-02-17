Политзаключенному Коломийцу не оказывают медпомощь в колонии РФ - жена

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Воскресенье, 17 февраля 2019, 15:41

Политзаключенному Андрею Коломийцу, который находится в колонии г.Краснодар (РФ) не оказывают необходимую медицинскую помощь, его здоровье ухудшается.

Как сообщает "Крымская правозащитная группа", об этом заявила супруга Андрея Галина Коломиец, которая с 11 до 13 февраля была на свидании с мужем. 

"Андрея продолжают мучить головные боли, появились сильные боли в области живота, обострился псориаз. У него вся шея и спина в красных пятнах, болит живот - так, что Андрей загибается от боли", - сообщила Коломиец. 

В получении информации о том, что со здоровьем политзаключенного, его супруге в колонии отказали..

"Начальник медсанчасти сослался на то, что он не имеет права разглашать сведения о здоровье заключенного его родственникам без письменного заявления самого заключенного", - отметили правозащитники. 

В колонии Коломиец, осужденный крымским "судом" за события на Майдане, состоит на профучете как "склонный к нарушению режима и пропаганде". 

Также сообщается, что Коломийца посетил представитель украинского консульства в Ростове-на-Дону.

"Беседа состоялась в присутствии представителя колонии, встреча фиксировалась видеокамерой", - сообщила жена  Коломийца. 

Активиста Евромайдана Андрея Коломийца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мая 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. После задержания его доставили в аннексированный Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских "беркутовцев".

В июне 2016 года российский "суд" в аннексированном КрымУ приговорил Коломийца к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В апреле 2017 г. Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

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Темы: политзаключенные Росcия


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