"Внешнее вмешательство": В ОГА объяснили, откуда взялась запись о радиоактивном загрязнении

Комплексного испытания и тестирования новой системы оповещения, с помощью которой распространили сообщение о радиоактивном загрязнении в Тернопольской области, не проводилось, в промышленную эксплуатацию система не сдана.

Об этом в эфире "UA: Тернополь" сообщил начальник отдела оповещения и оперативного дежурства Управления ОГА Владимир Фариончук.

Как сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты населения Тернопольской ОГА Игорь Ливинский, сообщение о наличии радиоактивного загрязнения в регионе появилось в эфире "Ua:Украинское радио Тернополь" в 9:30 в студийной записи.

"В нем говорилось, что о загрязнении сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям. Такого управления сейчас в области вообще нет. Есть Управление по вопросам гражданской защиты населения Тернопольской ОГА, и есть Управление ГСЧС Украины в Тернопольской области, которым руководит Виктор Маслей", - заявил Ливинский.

"Скорее всего, это было несанкционированное вмешательство ... Управление ОГА связалось с разработчиками программы, в которой была сделана запись, и они не исключают внешнего вмешательства ... Также возможно, что был сбой в системе", - добавил он.

После появления сообщения в эфире оперативные дежурные сообщили дежурным Службы безопасности Украины и в Нацполицию.

"Сейчас аппаратура (с помощью которой была распространена запись - ред.) обесточена, во вторник (19 февраля - ред.) приедут разработчики (программы - ред.), аппаратура будет извлечена, ее будут тестировать. В настоящее время внешнее вмешательство невозможно. Мы работаем на старой системе оповещения, на жизнеобеспечении региона это не отразится", - заявил Ливинский.

По словам Фариончука, аппаратура, с помощью которой была сделана запись, еще не проходила тестирование.

"Мы пользуемся старой системой оповещения, которая была смонтирована еще в 1960-70-х годах, она уже отработала свой ресурс, все ремонтные комплекты уже использованы. Поэтому возник вопрос монтирования новой системы оповещения", - сообщил Фариончук.

Он добавил, что управление ОГА, по рекомендации ГСЧС, "воспользовалось услугами ООО Научно-производственное предприятие (НПП) "ОЗОН-С"(г.Днипро), которое является передовым разработчиком информационных технологий".

"Новую систему монтируют уже на протяжении 2 лет. Она прошла только монтажные работы и частично - пуско-наладочные, которые еще не завершен", - добавил Фариончук.

"Комплексного испытания системы еще не было, в промышленную эксплуатацию она не сдана, оперативные дежурные на ней не работают", - отметил он.

Почему произошел сбой в работе, по словам Фариончука, "будут разбираться представители НПП".

В свою очередь в "UA: Украинское радио Тернополь" заявили, что экстренное оповещение населения о чрезвычайных ситуациях в Тернопольской области осуществляет Управление по вопросам гражданской защиты населения Тернопольской ОГА путем прерывания сигнала Общественного радио и трансляции собственной информации.

"UA: Украинское радио Тернополь автоматически ретранслирует сообщения Управления, поэтому не влияет на содержание информации или время его появления в эфире", - заявил вещатель.

"Тернопольская ОГА сообщила, что произошел сбой программного обеспечения системы оповещения, что и стало причиной запуска в эфир недостоверной информации. О причинах сбоя будет проведено служебное расследование", - отметили в компании.

Напомним,