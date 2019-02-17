"Внешнее вмешательство": В ОГА объяснили, откуда взялась запись о радиоактивном загрязнении
Комплексного испытания и тестирования новой системы оповещения, с помощью которой распространили сообщение о радиоактивном загрязнении в Тернопольской области, не проводилось, в промышленную эксплуатацию система не сдана.
Об этом в эфире "UA: Тернополь" сообщил начальник отдела оповещения и оперативного дежурства Управления ОГА Владимир Фариончук.
Как сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты населения Тернопольской ОГА Игорь Ливинский, сообщение о наличии радиоактивного загрязнения в регионе появилось в эфире "Ua:Украинское радио Тернополь" в 9:30 в студийной записи.
"В нем говорилось, что о загрязнении сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям. Такого управления сейчас в области вообще нет. Есть Управление по вопросам гражданской защиты населения Тернопольской ОГА, и есть Управление ГСЧС Украины в Тернопольской области, которым руководит Виктор Маслей", - заявил Ливинский.
"Скорее всего, это было несанкционированное вмешательство ... Управление ОГА связалось с разработчиками программы, в которой была сделана запись, и они не исключают внешнего вмешательства ... Также возможно, что был сбой в системе", - добавил он.
После появления сообщения в эфире оперативные дежурные сообщили дежурным Службы безопасности Украины и в Нацполицию.
"Сейчас аппаратура (с помощью которой была распространена запись - ред.) обесточена, во вторник (19 февраля - ред.) приедут разработчики (программы - ред.), аппаратура будет извлечена, ее будут тестировать. В настоящее время внешнее вмешательство невозможно. Мы работаем на старой системе оповещения, на жизнеобеспечении региона это не отразится", - заявил Ливинский.
По словам Фариончука, аппаратура, с помощью которой была сделана запись, еще не проходила тестирование.
"Мы пользуемся старой системой оповещения, которая была смонтирована еще в 1960-70-х годах, она уже отработала свой ресурс, все ремонтные комплекты уже использованы. Поэтому возник вопрос монтирования новой системы оповещения", - сообщил Фариончук.
Он добавил, что управление ОГА, по рекомендации ГСЧС, "воспользовалось услугами ООО Научно-производственное предприятие (НПП) "ОЗОН-С"(г.Днипро), которое является передовым разработчиком информационных технологий".
"Новую систему монтируют уже на протяжении 2 лет. Она прошла только монтажные работы и частично - пуско-наладочные, которые еще не завершен", - добавил Фариончук.
"Комплексного испытания системы еще не было, в промышленную эксплуатацию она не сдана, оперативные дежурные на ней не работают", - отметил он.
Почему произошел сбой в работе, по словам Фариончука, "будут разбираться представители НПП".
В свою очередь в "UA: Украинское радио Тернополь" заявили, что экстренное оповещение населения о чрезвычайных ситуациях в Тернопольской области осуществляет Управление по вопросам гражданской защиты населения Тернопольской ОГА путем прерывания сигнала Общественного радио и трансляции собственной информации.
"UA: Украинское радио Тернополь автоматически ретранслирует сообщения Управления, поэтому не влияет на содержание информации или время его появления в эфире", - заявил вещатель.
"Тернопольская ОГА сообщила, что произошел сбой программного обеспечения системы оповещения, что и стало причиной запуска в эфир недостоверной информации. О причинах сбоя будет проведено служебное расследование", - отметили в компании.
Напомним,
- 17 февраля в средствах массовой информации Тернопольской области появилось фейковое сообщение об увеличении радиационной опасности в регионе.
- В облуправлении ГСЧС Украины заявили, что информация не соответствует действительности, а появилась она из-за сбоя, который произошел из-за возможного внешнего вмешательства в программное обеспечение системы оповещения.