В Запорожье задержали 3 человек при попытке поджога храма УПЦ МП
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Воскресенье, 17 февраля 2019, 20:27
В Запорожье задержали трех человек - двух исполнителей и организатора - при попытке поджечь храм УПЦ МП в Днепровском районе города 16 февраля.
Информацию об инциденте корреспонденту Радио Свобода в Запорожье подтвердили в Службе безопасности Украины.
"Другие детали в ведомстве обещают сообщить в понедельник, 18 февраля, во время специального брифинга председателя СБУ в Киеве", - отмечает издание.
Открыто производство по 258 статье Уголовного кодекса Украины - террористический акт.
Сообщается, что правоохранители проверяют возможную причастность задержанных лиц к другим подобным случаям в регионе.
Напомним:
- Ранее СБУ сообщала о том, что спецслужбы России ищут людей, готовых за деньги поджигать храмы Украинской православной церкви (Московского патриархата).
- 16 февраля в Кривом Роге неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП и обрисовали стены надписями "14/88".
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