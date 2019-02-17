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В Запорожье задержали 3 человек при попытке поджога храма УПЦ МП

Воскресенье, 17 февраля 2019, 19:27

В Запорожье задержали трех человек - двух исполнителей и организатора - при попытке поджечь храм УПЦ МП в Днепровском районе города 16 февраля.

Информацию об инциденте корреспонденту Радио Свобода в Запорожье подтвердили в Службе безопасности Украины.

"Другие детали в ведомстве обещают сообщить в понедельник, 18 февраля, во время специального брифинга председателя СБУ в Киеве", - отмечает издание.

Открыто производство по 258 статье Уголовного кодекса Украины - террористический акт.

Сообщается, что правоохранители проверяют возможную причастность задержанных лиц к другим подобным случаям в регионе.

Напомним:

  • Ранее СБУ сообщала о том, что спецслужбы России ищут людей, готовых за деньги поджигать храмы Украинской православной церкви (Московского патриархата).
  • 16 февраля в Кривом Роге неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП и обрисовали стены надписями "14/88".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗапорожьецерковьСБУ
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