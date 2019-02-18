В Германии прокомментировали призыв Трампа забрать 800 боевиков ИГИЛ
Понедельник, 18 февраля 2019, 02:16
Партнерам Вашингтона в Европе будет "исключительно сложно" исполнить призыв президента США Дональда Трампа о принятии плененных в Сирии членов джихадистской группировки "Исламское государство".
Об этом глава МИД ФРГ Хайко Мас заявил в эфире немецкого телеканала ARD, пишет DW.
В частности, принять боевика ИГ в Германии невозможно, если ему предстоит немедленно предстать перед немецким судом.
Министр добавил, что наличие немецкого гражданства дает право на возвращение в страну.
Однако в Сирии в настоящее время нет возможности проверить гражданство, подчеркнул Мас. По его словам, Берлин координирует свои планы по этому вопросу с Парижем и Лондоном.
Напоминаем:
- Президент США Дональд Трамп сказал, что ЕС должен забрать 800 европейских боевиков ИГИЛ, захваченных в Сирии силами, поддерживаемыми США, и провести суд над ними.
- В свою очередь, представители министерства внутренних дел ФРГ заявили, что "все граждане Германии, в том числе и те, кого подозревают в участии в боевых действиях на стороне так называемого ИГ, имеют право на возвращение".
- ФРГ готова принять плененных джихадистов с немецким гражданством, если им обеспечат доступ к консульской поддержке со стороны немецких дипломатов, подчеркнули в ведомстве.
- Некоторые страны ЕС, в частности Франция, заявили, что готовятся вернуть своих бывших джихадистов, но Великобритания была более устойчивой, заявив, что боевики, содержащиеся сирийскими курдскими союзниками Запада, могут вернуться только через консульскую помощь в Турции.