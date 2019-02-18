В Германии прокомментировали призыв Трампа забрать 800 боевиков ИГИЛ

Партнерам Вашингтона в Европе будет "исключительно сложно" исполнить призыв президента США Дональда Трампа о принятии плененных в Сирии членов джихадистской группировки "Исламское государство".

Об этом глава МИД ФРГ Хайко Мас заявил в эфире немецкого телеканала ARD, пишет DW.

В частности, принять боевика ИГ в Германии невозможно, если ему предстоит немедленно предстать перед немецким судом.

Министр добавил, что наличие немецкого гражданства дает право на возвращение в страну.

Однако в Сирии в настоящее время нет возможности проверить гражданство, подчеркнул Мас. По его словам, Берлин координирует свои планы по этому вопросу с Парижем и Лондоном.

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