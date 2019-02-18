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В Германии прокомментировали призыв Трампа забрать 800 боевиков ИГИЛ

Понедельник, 18 февраля 2019, 02:16

Партнерам Вашингтона в Европе будет "исключительно сложно" исполнить призыв президента США Дональда Трампа о принятии плененных в Сирии членов джихадистской группировки "Исламское государство". 

Об этом глава МИД ФРГ Хайко Мас заявил в эфире немецкого телеканала ARD, пишет DW.

В частности, принять боевика ИГ в Германии невозможно, если ему предстоит немедленно предстать перед немецким судом.

Министр добавил, что наличие немецкого гражданства дает право на возвращение в страну.

Однако в Сирии в настоящее время нет возможности проверить гражданство, подчеркнул Мас. По его словам, Берлин координирует свои планы по этому вопросу с Парижем и Лондоном.

Напоминаем:

  • Президент США Дональд Трамп сказал, что ЕС должен забрать 800 европейских боевиков ИГИЛ, захваченных в Сирии силами, поддерживаемыми США, и провести суд над ними.
  • В свою очередь, представители министерства внутренних дел ФРГ заявили, что "все граждане Германии, в том числе и те, кого подозревают в участии в боевых действиях на стороне так называемого ИГ, имеют право на возвращение".
  • ФРГ готова принять плененных джихадистов с немецким гражданством, если им обеспечат доступ к консульской поддержке со стороны немецких дипломатов, подчеркнули в ведомстве.
  • Некоторые страны ЕС, в частности Франция, заявили, что готовятся вернуть своих бывших джихадистов, но Великобритания была более устойчивой, заявив, что боевики, содержащиеся сирийскими курдскими союзниками Запада, могут вернуться только через консульскую помощь в Турции.

Темы: ГерманияЕСтерроризмСирияТрамп
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