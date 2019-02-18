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СМИ: Минск и Варшава обсудят размещение в Польше военной базы США

Понедельник, 18 февраля 2019, 05:45

Минск и Варшава готовы обсудить возможное размещение в Польше так называемого "форта Трампа" (по имени президента США Дональда Трампа) - постоянной военной базы США.

Об этом заявил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович, передает Интерфакс-Украина.

"Польская сторона, полагаю, услышала нашу обеспокоенность (возможным размещением базы). Будут соответствующие диалоги на уровне министров обороны и также по линии министерств иностранных дел", - сказал Мясникович в интервью телеканалу ОНТ по итогам своего визита в Польшу.

По его словам, во время обсуждения вопроса о возможном размещении базы польская сторона "достаточно конструктивно реагировала и заверяла и на уровне министра иностранных дел, и президента, что это ни в коем случае не должно привести к некоей эскалации напряженности".

В конце прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва занимаются поиском адекватного и незатратного ответа на возможное размещение постоянной военной базы США в Польше.

"Конечно, нас это беспокоит. Если, допустим, в Польше они заявляют, что готовы тратить миллионы долларов, чтобы разместить там (...) некий "форт Трампа", конечно, мы не идиоты и, конечно, на это реагируем", - сказал тогда Лукашенко.

"Конечно, мы со своим главным союзником (Россией) думаем о том, как нам противостоять всему этому и как с минимальными затратами найти адекватный ответ", - добавил президент Беларуси.

Позднее он также заявил, что республике "понадобится новое ракетное оружие", если "форт Трампа" появится в Польше. 

Темы: БеларусьПольшаСША
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