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ООС: 10 обстрелов, противник выпустил по позициям украинских войск 55 мин

Понедельник, 18 февраля 2019, 07:14

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, применялось 7 раз.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции украинских защитников из минометов калибра 120 и 82 мм вблизи населенных пунктов Лебединский и Водяное.

Также из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 враг бил возле поселка Пески, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник также 5 раз обстрелял украинских защитников.

Из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов оккупанты стреляли возле села Екатериновка.

Также из минометов калибра 82 мм и станковых гранатометов различных систем стреляли в районе населенного пункта Троицкое.

Ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие оккупанты применяли у поселка Новолуганское, а стрелковое оружие - вблизи населенного пункта Станица Луганская.

В общем противник выпустил по позициям украинских войск 55 мин калибров 120 и 82 мм.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение.

Обороняясь, подразделения ООС подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 17 февраля один оккупант уничтожены и пятеро ранены.

Также, во время перемещения у линии соприкосновения в районе поселка Майское в ходе выполнения задачи по назначению, российскими оккупантами была обстреляна со станкового противотанкового гранатомета наблюдательная группа "Светлодарск 1" украинской стороны СЦКК.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции сил ООС в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Екатериновка.

Темы: ООСбоевые действия
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