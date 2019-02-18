Мальдивы Гонтаревой, свадьба сына Луценко: САП и НАБУ закрыли ряд громких дел

В декабре 2018 - январе 2019 годов Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро закрыли до 30 дел за отсутствием состава преступления, в том числе и ряд резонансных.

Об этом, со ссылкой на источники в антикоррупционном ведомстве, говорится в материале "Украинской правды" Под мантией Понтия Пилата: в какие игры играют НАБУ и САП перед выборами.

В некоторых закрытых делах фигурировали топовые политики.

Например дело об отдыхе в 2016 экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой на Мальдивах с семьей. Его возбудили в августе 2017 по заявлению нардепа Виталия Куприя. Через год, в июле 2018 года, закрыли.

Детективы установили расход Гонтаревой на отдых в размере почти 250 тысяч гривен, но это значительно меньше, чем 250 прожиточных минимумов, необходимых для уголовной ответственности по ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации). Впрочем, Куприй не успокоился и в августе 2018 года обжаловал решение НАБУ. Дело вновь открыли. А 19 декабря повторно закрыли.

Речь также идет о деле об использовании служебного авто ГПУ при развозке гостей со свадьбы сына генпрокурора Юрия Луценко 15 сентября 2017 года.

Дело возбуждено в апреле 2018 года по заявлению экс-заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, который в 2011-2012 приложил немало усилий, чтобы посадить действующего генпрокурора. 28 декабря 2018 его закрыли за отсутствием состава преступления.

Закрыто также дело о растаможивании автомобиля Мерседес для жены Владимира Гройсмана.

В июне 2018 года СБУ направила в Житомирскую таможню письмо за подписью первого замглавы ведомства Павла Демчины с просьбой предоставить информацию об автомобиле Mercedes GLE 350D, который в 2017 году приобрела жена премьера - Елена Гройсман.

Занижение таможенных платежей для жены Гройсмана могло составлять 600 тысяч гривен. Занижения цены таможенники не нашли.

Дело о квартире тестя нардепа Антона Геращенко. В прошлом году журналисты "Наші гроші з Денисом Бігусом" выяснили, что Антон Геращенко арендует квартиру в Киеве площадью 200 квадратов за деньги своего тестя Алексея Шамбура.

Все бы ничего, но 62-летний тесть до 2016-го года не получал дохода, а после 2016-го получил около 270-ти тысяч гривен за предпринимательскую деятельность. Журналисты логично утверждают, что он не мог платить около 3-х тысяч долларов ежемесячно за аренду жилья.

Но детективы НАБУ не установили признаков преступления, поскольку не смогли проверить доходы тестя нардепа. Тот утверждает, что 3 тыс долларов в месяц на аренду квартиры и средства на покупку двух автомобилей, которыми пользуется зять-нардеп, он сэкономил в 1991-1996 годах во время работы на ООО "Азов-Бюро", а также получил в наследство.

Так же было закрыто дело о возможной взятке в размере 2 миллиона долларов должностным лицам СБУ и админсуда Киева за предотвращение ареста имущества одесского аэропорта.

Как известно, в 2011 году Одесский горсовет заключил инвестдоговор, по которому по сути разрешил приватизировать имущество коммунального аэропорта бизнесменам Александру Грановскому и Борису Кауфману.

Эта сделка является одним из эпизодов в деле мэра города Геннадия Труханова, чей телефон НАБУ так и не смогло взломать, чтобы добыть необходимые доказательства.

Дело о заведомо недостоверных данных в декларации кандидата Александра Вилкула.

Летом 2018 года НАБУ открыло дело по теперь уже кандидату в президенты из-за того, что в 2015-2016 годах он пользовался жилым домом площадью почти 379 кв. м и двумя земельными участками в Козине. Это имущество депутату не принадлежало, а было записано на его тещу Марию Кондратюк, которая жила в Днипре.

За 3 дня до Нового 2019 года НАБУ дело закрыло. А на прошлой неделе производство вновь возобновило САП.

САПовцы также жалуются, что только "пенделями" заставили детективов НАБУ прийти 14 февраля с обысками в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) по делу о завышении тарифов по схеме "Роттердам+".

"А то было ощущение, что кое-кто еще и дело по Роттердам+ до выборов закроет", - отметил собеседник в ведомстве.

А их оппоненты из НАБУ говорят, что вынуждены были закрыть ряд дел, потому что их материалы "слил" руководитель САП Назар Холодницкий.

Подробнее об очередном обострении отношений НАБУ и САП читайте в материале УП.