Следствие не смогло преодолеть защиту на айфоне Труханова
Национальное антикоррупционное бюро не смогло преодолеть защиту мобильных устройств, изъятых у мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.
Об этом во время заседания в четверг сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, пишет "Думская".
"Наши технические возможности не позволяют работать с такой техникой", – заявил прокурор.
Защитники ходатайствовали о том, чтобы Айфоны и Айпады вернули владельцам.
Суд ходатайство удовлетворил. Технику передали обвиняемым "на ответственное хранение".
Издание также сообщает, что перед заседанием у журналистов возникли проблемы с доступом в зал: их якобы пыталась не пустить туда группа поддержки подсудимых. В конце концов, пресса все же попала внутрь.
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Напомним:
- Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении завладели 185 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
- В начале октября дело Труханова передали в Малиновский райсуд Одессы.
- Активисты "Центра противодействия коррупции" считают, что суд поспешно рассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.