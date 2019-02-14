Следствие не смогло преодолеть защиту на айфоне Труханова

3262 просмотра
Четверг, 14 февраля 2019, 15:03

Национальное антикоррупционное бюро не смогло преодолеть защиту мобильных устройств, изъятых у мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Об этом во время заседания в четверг сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, пишет "Думская".

"Наши технические возможности не позволяют работать с такой техникой", – заявил прокурор.

Защитники ходатайствовали о том, чтобы Айфоны и Айпады вернули владельцам.

Суд ходатайство удовлетворил. Технику передали обвиняемым "на ответственное хранение".

Издание также сообщает, что перед заседанием у журналистов возникли проблемы с доступом в зал: их якобы пыталась не пустить туда группа поддержки подсудимых. В конце концов, пресса все же попала внутрь.

Читайте также: 

"Урки". Как Одесса превращается в "криминальную республику"

Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

Круговая порука по-одесски. Как и за что судили Труханова

Напомним:

  • Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении завладели 185 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • В начале октября дело Труханова передали в Малиновский райсуд Одессы.
  • Активисты "Центра противодействия коррупции" считают, что суд поспешно рассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Труханов Одесса суд НАБУ Антикоррупционная прокуратура


powered by lun.ua
По теме
У семей судей над Трухановым нашли имущества на миллионы – СМИ 12 февраля 2019, 12:37
Дело Олега Михайлика: "одесский рай", маникюрша и пренебрежение ключевым доказательством 23 января 2019, 13:40
В Одессе и Киеве Нацкорпус требует отстранения Труханова 20 января 2019, 19:41
Все новости
Главные новости
Россия заявляет, что Асад и Ле Пен приедут в оккупированный Крым
Столкновения на Подоле: полиция объявила 4 подозрения за штурм участка
Суд арестовал 300 тысяч долларов, которые Насиров прятал 3 года
НАБУ проводит обыски у энергорегулятора
Все новости
Опыт

Любовь преодолеет все. Три истории, которые придадут вам веры

здоровье

Ешьте больше и теряйте вес

Лайфхаки

День Святого Валентина: подарки для любых влюбленных

Фото

36 нелегальных фото из Северной Кореи

Поиск по сайту
Архив
Весь архів