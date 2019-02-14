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Следствие не смогло преодолеть защиту на айфоне Труханова

Четверг, 14 февраля 2019, 14:03
Следствие не смогло преодолеть защиту на айфоне Труханова

Национальное антикоррупционное бюро не смогло преодолеть защиту мобильных устройств, изъятых у мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Об этом во время заседания в четверг сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, пишет "Думская".

"Наши технические возможности не позволяют работать с такой техникой", – заявил прокурор.

Защитники ходатайствовали о том, чтобы Айфоны и Айпады вернули владельцам.

Суд ходатайство удовлетворил. Технику передали обвиняемым "на ответственное хранение".

Издание также сообщает, что перед заседанием у журналистов возникли проблемы с доступом в зал: их якобы пыталась не пустить туда группа поддержки подсудимых. В конце концов, пресса все же попала внутрь.

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Напомним:

  • Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких чиновников горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении завладели 185 млн грн из местного бюджета через покупку здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
  • В начале октября дело Труханова передали в Малиновский райсуд Одессы.
  • Активисты "Центра противодействия коррупции" считают, что суд поспешно рассматривает дело Труханова, якобы, чтобы спасти его от Антикоррупционного суда.

Темы: ТрухановОдессасудНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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