Восемь кандидатов в президенты попросили охрану у Нацполиции

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Понедельник, 18 февраля 2019, 11:31

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что восемь кандидатов в президенты обратились в полицию с просьбой об охране.

Об этом он сказал на координационном совещании правоохранительных органов в понедельник.

"Проводим работу по охране кандидатов на пост президента Украины. Сейчас с такой просьбой обратились к Национальной полиции восемь кандидатов", - сказал Аваков.

Кто именно из кандидатов попросил об охране министр не уточнил.

При этом он отметил, что МВД не будет вмешиваться в избирательный процесс по поддержке кого-то из кандидатов в президенты и каждый, независимо от провластности или оппозиционности будет иметь равные права.

 
фото МВС

Глава ведомства рассказал, что сейчас уже зарегистрировано 1477 заявлений и сообщений, связанных с незаконной агитацией, подкупом избирателей, повреждением имущества и хулиганскими действиями, из-за чего открыто 61 уголовное производство и составлено 306 протоколов об админнарушениях.

"С целью профилактики таких нарушений проводятся встречи с руководителями политических организаций, их ячеек на местах, а также с доверенными лицами кандидатов. Разъясняет недопустимость и дестабилизацию обстановки в регионах и государстве в целом", - подчеркнул он.

Также Аваков заявил, что в правоохранительные органы поступают данные о развертывании системы масштабного подкупа и если это "перейдет в фазу совершения преступления", то полиция мгновенно отреагирует.

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Яна Миланова, УП

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Темы: Аваков МВД выборы президента 2019


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